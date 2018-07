Zanardo, Cicli Piave, Bottecchia: bici trovate e mai reclamate, ora vanno all'asta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARENO DI PIAVE - Il Comune mette. Il primo agosto alle 8.30 nel magazzino sul retro della sede municipale, si terrà l'asta pubblica per la vendita, al miglior offerente per l'ente (prezzo più alto offerto per ogni singolo bene) di biciclette di proprietà comunale, provenienti dalla gestione degli oggetti rinvenuti. Andranno all'asta 27 bici di vari modelli: ci sono. Un bel bottino.