ARCADE (TREVISO) - Morto nel campo dove stava lavorando. «E' andato avanti» come si dice nel parlare degli Alpini, all'improvviso, per un inaspettato malore mentre ieri mattina a Bavaria stava, appunto, lavorando nei suoi campi (attività alla quale si era dedicato dopo avere cessato l'attività imprenditoriale nel settore dell'idraulica), Florindo Cecconato, 77enne, notissima figura, soprattutto dell'Ana, e del panevin arcadese che sotto il suo impulso aveva raggiunto fama oltre i confini della regione. Per tutti Nino, prestato il servizio militare nella Julia, nel 1973, insieme al fratello Silvano, aveva avviato l'impresa Cecconato Impianti, che in breve tempo si era affermata nel settore, e che poi aveva avuto nei figli Andrea e Katia i continuatori non soltanto ideali. Erano circa le 10,45, ieri, quando un vicino della zona dove Florindo stava lavorando sul trattore, si è accorto che il mezzo meccanico girava su se stesso. Dato l'allarme, con un'ambulanza, Cecconato è stato portato all'ospedale di Treviso, dove però i medici ne hanno constatato il decesso per infarto. La notizia si è diffusa ad Arcade e nell'ambiente dell'Ana. Florindo, cavaliere al merito della Repubblica, quindi ufficiale, era stato infatti tante cose sul piano dell'attività sociale, ma soprattutto alpino, con una passione tale da definirla autentica ragione di vita, insieme alla famiglia e al lavoro. Con il maestro Tognarelli era stato fondatore del Premio letterario Parole attorno al fuoco, assurto in pochi anni a fama nazionale. Per trentatré anni capo del Gruppo Ana di Arcade, nonché, a lungo, consigliere sezionale di Treviso, era stato un trascinatore in tante iniziative, stimolando i soci nella realizzazione della sede (1989) e avviandone l'ampliamento insieme al magazzino della Protezione civile. Lascia la moglie Franca, i figli Katia e Andrea, i nipoti Davide e Gregorio, che gli daranno l'addio, insieme a tanti alpini, compaesani, estimatori, lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Arcade. (G. Lu.)