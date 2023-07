ARCADE (TREVISO) - Tra i progetti della nuova giunta comunale c’è anche la volontà di riqualificare il campo di volo, costruito nel 1916, inserendo alcune immagini e degli accenni storici ai piloti, così come delle guerre, con un omaggio a Francesco Baracca. Tutto questo, anche grazie all’inserimento di un cartello segnaletico, potrà diventare luogo di visita sia per i cicloturisti così anche per tutti gli altri cittadini. Nel consiglio comunale di venerdì il sindaco Nico Presti ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvate con 9 voti a favore (quelli della maggioranza), e 4 contrari (minoranza con Civica per Arcade e Progetto Arcade).

LE PRIORITÀ

Il punto focale rimane il palazzetto dello sport, il cui rifacimento però richiede una cospicua somma che in parte è già arrivata una fideiussione da parte dell’assicurazione dell’azienda che si era fatta carico dei lavori, mai portati a termine. «Vogliamo riuscire a sistemare al più presto la questione del palazzetto per ridare vita allo sport, ma soprattutto restituire una struttura adeguata a tutte le associazioni», le parole di Presti. La sicurezza dei cittadini è un punto fondamentale del programma quinquennale della squadra: infatti verrà potenziata attraverso un sistema di videosorveglianza integrato su tutto il territorio, soprattutto con il ripristino di una delle telecamere in piazza Vittorio Emanuele III. Inoltre, verrà implementato il servizio delle forze dell’ordine grazie a nuovi strumenti, come i rilevatori di targhe e di velocità, per favorire la diminuzione dei furti, danni su autoveicoli e investimenti.

Un sistema di eventi costruito attorno al Panevin verrà riconfermato, così come il mercatino di Natale ed anche delle novità non ancora presentate poiché in fase di studio. Inoltre, il 4 novembre si terrà una manifestazione in ricordo dei caduti. Verrà confermata la festa delle famiglie: evento pensato per creare un legame tra la comunità, ma allo stesso tempo conoscere nuove culture. Rimarrà vivo il gemellaggio con il comune francese di Bernieres sur Mer. Presti ha evidenziato anche l’importanza della manutenzione del verde da parte dei singoli cittadini a seguito degli ultimi avvenimenti: «Voglio esortare tutti i cittadini a compiere interventi di manutenzione degli arbusti nelle case private, come anche noi faremo negli spazi pubblici».

Per quanto riguarda la fontana in piazza Vittorio Emanuele III l’amministrazione provvederà ad un intervento strutturale, inoltre sempre nello stesso luogo il Comune, con Contarina, prevede la sostituzione dei cestini con quelli di ultima generazione pensati per una corretta raccolta differenziata, ma soprattutto per evitare gli abbandoni. Per la politica giovanile: verrà confermato il servizio piedibus per gli studenti, le borse di studio per coloro i quali hanno ottenuto un voto, agli esami di terza media, pari a nove o dieci decimi e inoltre si cercherà di aumentare la collaborazione, già esistente, con l’oratorio per dare uno spazio ai più giovani dove potersi divertire. A livello di scuola l’amministrazione vuole consegnare alla scuola media una mensa che consentirà agli studenti di traslocare dai container dove tutt’ora si ritrovano per pranzare.

LE OPPOSIZIONI

Duri gli attacchi dell’opposizione da Civica per Arcade con i consiglieri Mario Pavan e Paolo Boscarato: «Il vostro programma elettorale è solo un’elencazione di attività di routine che l’amministrazione è obbligata a fare, secondo me e il mio collega Boscarato manca totalmente la progettualità per i prossimi cinque anni». Queste le parole del consigliere Pavan.