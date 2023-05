FELTRE - I materiali scenici del teatro de la Sena di Feltre saranno visibili al grande pubblico molto presto. In attesa che vengano ultimati i lavori al teatro infatti, l'amministrazione comunale ha deciso di collocarli temporaneamente in una nuova ala del museo civico archeologico in modo tale che siano visibili ai feltrini ma soprattutto ai tanti turisti che nei mesi estivi vengono a Feltre per ammirarne le bellezze storiche e culturali. Una volta chiuso il cantiere saranno poi spostati nella loro sede definitiva al piano terra del palazzo della Regione.

I MATERIALI

Negli anni scorsi l'Amministrazione comunale ha provveduto al restauro di alcuni materiali scenici del teatro de la Sena, uno dei pochi teatri ottocenteschi superstiti che conserva ricche testimonianze anche del passato più antico. Tra i materiali restaurati ricordiamo il sipario realizzato da Tranquillo Orsi nel 1843 e le silhouettes polimateriche settecentesche, in carta, legno e tela ispirate alle scenografie barocche di Filippo Juvarra, effigianti due statue da giardino e un cespuglio fiorito.

PUNTO ESPOSITIVO

Per dare visibilità a tali materiali è stato deciso ancora dalla precedente Amministrazione di allestire un punto espositivo al teatro. Con una variante del dicembre scorso, la giunta Fusaro ha deciso di prevedere tale museo presso il piano terra del palazzo della Ragione, con l'obiettivo di renderlo più accessibile alle persone. Il Museo, attraverso l'esposizione di documenti, volumi antichi, oggetti scenici, modellini di macchine teatrali, foto e incisioni e con l'ausilio delle tecnologie multimediali, vuole illustrare la storia dell'edificio e del Teatro, i suoi contenuti storico-artistici, i personaggi di rilievo che vi sono transitati quali Carlo Goldoni ed Eugenio Montale e gli spettacoli che vi ebbero luogo in passato. Svolgerà inoltre la funzione di luogo di conservazione di documenti inerenti il Teatro, fungendo da base per un Centro studi sul Teatro. Attualmente però i lavori sono in corso e per questo non è possibile collocare i materiali nel punto espositivo.

RENDERLI VISIBILI

Proprio perché il cantiere del museo non è ancora ultimato e i tempi sono ancora lunghi, l'amministrazione ha pensato ad un'alternativa per valorizzare tali materiali storici. «La nostra idea è quella di dare visibilità ai materiali spiega il vicesindaco Claudio Dalla Palma -, allestendo l'esposizione che sarebbe stata prevista alla fine dei lavori del teatro già ora, ma in uno spazio alternativo, ossia il museo civico archeologico. E questo in una chiave turistica». Con una determina degli uffici di questi giorni quindi è stato affidato all'architetto Cristiano Velo l'allestimento degli spazi. «L'obiettivo sottolinea ancora Dalla Palma è di arrivare ad allestire gli spazi entro la metà di luglio in modo tale che alla fine dello stesso mese questi materiali possano essere visti dal grande pubblico».

MOSTRA DELL'ARTIGIANATO

Non è strettamente legato all'argomento dei materiali del teatro, ma rimanendo in tema musei e cultura, il comune ha deciso che i visitatori della mostra dell'artigianato, in occasione dei quattro giorni della manifestazione, potranno accedere ai singoli siti museali della città a 2 euro a sito. Un prezzo quindi ridotto rispetto al solito che può invogliare i visitatori che vengono in città per ammirare le opere degli artigiani a fare anche una visita ad uno o più siti culturali di Feltre. «Ringrazio il Comune per aver messo in atto questa iniziativa che permette ai visitatori della mostra di avere un qualcosa in più» afferma il presidente della Mostra, Luciano Gesiot, che più volte si è interfacciato con il Comune proprio per condividere insieme ulteriori iniziative.