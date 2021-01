CASTELFRANCO - «Si è avvicinato e mi ha strattonato, poi è fuggito a piedi. Non lo conosco, non so che cosa volesse da me». Sono ancora fumosi i contorni della vicenda che ha visto protagonisti un 69enne di Castelfranco e un 37enne ghanese, di fatto senza fissa di mora ma che da tempo bazzica la cittadina castellana. Il primo in qualità di vittima, il secondo di aggressore. È stato lo stesso pensionato a presentarsi dai carabinieri con alla mano il referto rilasciato dal pronto soccorso e una prognosi di tre giorni per le contusioni rimediate giovedì in piazza Donatori di sangue, raccontando loro quell’incontro tanto inaspettato quanto brutale nella speranza che il responsabile fosse individuato. In pochi giorni gli inquirenti lo hanno identificato e ieri B.T.A. è stato denunciato per lesioni personali.



L’ATTACCO

L’episodio si è consumato nel giro di pochi momenti giovedì scorso. Il 69enne, che vive in paese, aveva raggiunto piazza Donatori di sangue, accanto al palazzetto dello sport. Mentre si trovava a piedi sarebbe stato improvvisamente avvicinato da uno sconosciuto, piuttosto giovane e dalla carnagione scura. Senza nemmeno avere il tempo di realizzare quanto stesse accadendo, il trevigiano si è trovato faccia a faccia con il ghanese. Fra i due ci sarebbe stato uno scambio di battute, presto degenerate in un diverbio di poche frasi durante il quale lo straniero avrebbe afferrato l’avversario per il giaccone e lo avrebbe strattonato facendolo finire a terra. L’aggressore si sarebbe poi velocemente allontanato a piedi, lasciando la vittima dolorante. Il 69enne sie era poi presentato al pronto soccorso, facendosi refertare alcune contusioni guaribili in tre giorni.



LE RICERCHE

Era poi andato a raccontare tutto ai carabinieri, fornendo una descrizione del fuggiasco. Grazie alla testimonianza e alla visione delle telecamere della zona sono risaliti al 37enne B.T.A. Rintracciato nella giornata di sabato, l’africano è quindi stato denunciato con l’accusa di lesioni personali. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per acclarare il reale motivo dell’aggressione, che potrebbe celarsi dietro una richiesta di denaro da parte dell’africano non esaudita dal castellano. Al momento infatti risulta che i due non si fossero mai visti prima.

