TREVISO - Fu proprio nello studio di Antonio Carlini, che all’inizio del '900 mosse i primi passi quello che divenne uno dei più grandi scultori del secolo scorso, Arturo Martini; eppure il Carlini scultore, maestro di Martini e a sua volta allievo di Luigi Borro a cui Treviso deve il monumento ai caduti per la Patria (conosciuto come la Teresona), non era mai stato finora degnamente valorizzato e approfondito, non esistevano pubblicazioni né studi monografici. A colmare questa lacuna ci ha pensato il direttore dei Musei Civici di Treviso, Fabrizio Malachin che assieme alla conservatrice Eleonora Drago, ha curato la mostra “Antonio Carlini (1859 - 1945) Tra Canova e Arturo Martini” allestita al Museo Bailo e visitabile fino al 5 marzo 2023.

IL PROGETTO

Un colpo d’occhio al corridoio d’accesso del Museo ed è subito una delle chiavi di lettura della mostra: appaiono cerimoniosi, in candida e marcata plasticità, una serie di busti di illustri trevigiani, da quello di Paris Bordon a quello di Antonio Caccianiga. L’esposizione, che è stata presentata ieri, racconta l’ambiente culturale artistico trevigiano tra ‘800 e ‘900, di cui Carlini fu uno dei protagonisti. « Siamo ripartiti con tanti eventi culturali – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Lavinia Colonna Preti- e con questa mostra diamo luce ad un artista famoso e importante per la città, ma poco noto per la sua attività di scultore » . « Grazie al Carlini – ha spiegato Malachin – possiamo ancora entrare nella Loggia dei Cavalieri, riusciamo ad avere l’idea dei colori e delle decorazioni delle facciate affrescate di Treviso, o possiamo ammirare il ciclo con le Storie di Sant’Orsola. Ma questo aspetto che lo ha visto in prima fila per il salvataggio del patrimonio artistico rendendolo celebre, ha soffocato la sua attività di scultore finissimo e prolifico. Da solo 15 sue sculture note, dopo studi, ricerche e un lungo lavoro archivistico, ne sono state individuate e riconosciute moltissime altre, tanto che il catalogo della mostra pubblicato da Antiga Edizioni, raccoglie oltre 60 opere certe » .

IL PERCORSO