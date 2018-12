di Redazione Online

TREVISO - Automobilista sanzionato e "appiedato" con il ritiro della patente di guida. Non sarebbe una notizia se il protagonista non fosse, presidente dell’. Ma lui attacca: «Io sono vittima». La vicenda è relativa a un incidente stradale di 2 mesi fa: il 23 ottobre scorso Dan fu trovato dai vigili del fuoco e dai sanitari del Suem 118, sulla sua auto, una, fuori strada nel Coneglianese, a. L’uomo era incosciente, seduto sul lato passeggero. Al volante non c’era nessuno. A guidare l’auto, secondo la ricostruzione dell'interessato, sarebbe stato un giovane magrebino che, alcune ore dopo, si è presentato in pronto soccorso con le ferite provocate dall’incidente. Ma nonostante non fosse Dan alla guida, come conferma il verbale dei vigili del fuoco, gli è stata ritirata la patente.Ora il presidente ha denunciato chi era alla guida e non solo per. «Quel giovane, che conoscevo, si trovava a casa mia con altre persone, poi siamo usciti insieme in auto. Ora dovrà rispondere anche di violenza privata e sequestro di persona». Intanto Dan ha fatto ricorso al, ha chiesto un incontro ale non intende accettare quello che sta succedendo. «Ho fatto della sicurezza stradale la battaglia della mia vita, quindi può capire quanto mi faccia male questa vicenda. Voglio sia fatta chiarezza e mi aspetto delle risposte».Dan è noto per le sue campagne a favore della sicurezza stradale, con la sua associazione, dedicata alla figlia Manuela morta a soli sei anni proprio in un incidente stradale.