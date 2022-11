La Libreria San Leonardo si reinventa tra libri consigliati ad hoc e la consegna porta a porta: «Così contrastiamo Amazon»

TREVISO - Libri consigliati personalmente ai clienti, in base anche ai loro gusti e desideri, e consegna dei volumi direttamente porta a porta. Sono queste le scelte “innovative” che hanno spinto la libreria indipendente San Leonardo a reinventarsi per contrastare il quasi monopolio di Amazon nelle vendite di libri con contestuale consegna a casa. La titolare Alessandra “Lalli” Cervellini è difatti da sempre convinta che un libro possa cambiare il mondo e, proprio per questo, si è unita alla comunità digitale della startup di “Bookdealer” insieme ad oltre 700 librerie in tutta Italia. Un’iscrizione volta a trovare un’alternativa etica e sostenibile - anche economicamente – ai colossi come Amazon.

Nel dettaglio, Bookdealer è una piattaforma che permette alle librerie indipendenti di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto con i lettori in quanto i libri sono consigliati dal singolo libraio (e non da un algoritmo) che poi li consegna gratuitamente a mano al cliente. «Per le piccole librerie – afferma Alessandra Cervellini – è faticoso contrastare la concorrenza di Amazon. Due anni fa, durante il lockdown, abbiamo però fatto compagnia a tanti lettori e aiutato molte persone a riavvicinarsi alla lettura. Il tutto sperimentando nuovi modi per stare vicino ai nostri clienti, capendo che la chiave del nostro successo sono le persone e il rapporto che riusciamo a costruire con loro e che per questo va oltre il semplice venditore/consumatore. Rapporto che si consolida e cresce di lettura in lettura soprattutto grazie ai consigli personalizzati e alle consegne fatte personalmente con le quali troviamo anche il tempo di scambiare due chiacchiere insieme. Aspetti che certamente Amazon non può offrire! Quando i ragazzi di Bookdealer hanno bussato alla nostra porta abbiamo quindi subito capito che questa giovane startup faceva al caso nostro».

«Amazon è un concorrente spietato – continua Alessandra - Nonostante tutto, non ci siamo però mai arresi così come tutti quei lettori che conoscono il valore delle librerie di quartiere e della possibilità di uno scambio reciproco. In questi anni grazie a Bookdealer abbiamo venduto tanti libri on-line e siamo arrivati davvero ovunque. In tutto questo la nostra passione continua ad alimentarsi proprio grazie a questi “clienti” rendendoci felici di poterli raggiungere anche in vacanza. Perché vendere e acquistare libri on-line si può (e si deve), senza però dimenticare le persone o perdere il contatto umano».