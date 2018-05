Amanti focosi si "esibiscono" in pieno giorno: i turisti riprendono la scena

di Diego Berti

FARRA DI SOLIGO - Scandalo sotto il sole potrebbe essere veramente il titolo della vicenda accaduta realmente. Mentre le oltre duemila persone che erano intervenute per partecipare alla ormai tradizionale e riuscitissima passeggiata denominata Rive Vive svoltasi sulle colline del paese stavano rientrando alla base di partenza, c'era chi, forse in preda ai fumi dell'alcol o per mero esibizionismo, dava spettacolo con, tra l'altro,Mentre alcuni testimoni, increduli ed esterrefatti, filmavano con il cellulare quando stava accadendo, altri invece, allertavano i carabinieri. Ma la pattuglia in servizio era impegnata in un altro intervento a diversi chilometri di distanza, e quando è giunta sul posto, la trasgressiva e focosa coppia, si era già dileguata. A quanto pare, alle forze dell'ordine sarebbero già stati consegnati alcuni filmati, quindi l'identificazione di questi due stravaganti amanti, potrebbe avere le ore contate...