Incidente ad Altivole, auto finisce nel fossato contro la spalletta di cemento

ALTIVOLE (TREVISO) - Incidente stradale alle 14 di sabato 23 settembre lungo la SP 667, in via Piave a Caselle di Altivole, per un’auto finita in un fossato contro la spalletta di cemento dell’ingresso di un passo carraio.

I pompieri, arrivati da Castelfranco con il supporto dei volontari di Asolo, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente rimasta incastrata nella Renault Clio.

Per farlo hanno utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzata e trasferita in eliambulanza a Treviso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. In fase di conclusioni le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.