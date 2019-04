Sparita da 6 giorni: ritrovata sulla sua Renault Clio, sta bene ma in stato confusionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA/VITTORIO V. -è stata ritrovata: la 79enne era sparita nel nulla giovedì mattina, 18 aprile, dopo essere andata a pregare sulla tomba della figlia in cimitero a Vittorio.La donna era uscita di casa a bordo della sua Renault Clio di colore grigio scuro. E' stata avvistata per l'ultima volta giovedì alla rotonda di Susegana in direzione Conegliano verso le 15.30, poi il nulla.Oggi il ritrovamento anel Goriziano. Era a bordo della sua auto in stato confusionale.