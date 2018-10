«Fate troppo rumore, questo è il nostro quartiere, andate via» /Cosa ha scatenato la follia

di Alberto Beltrame

TREVISO - Doveva essere una giornata di festa. E così era stato fino a metà serata quando un gruppo di giovani moldavi, residenti nella Marca da diversi anni, è tornato a Fontane di Villorba, nel Trevigiano, per prendere dei vestiti puliti a casa del futuro sposo. Era la sua festa di addio al celibato e i suoi amici, una quindicina di ventenni in tutto, gli avevano fatto una bella sorpresa: grigliata sul Piave e poi serata in centro, a divertirsi. Un programma andato in fumo verso le 22.15 , quando una parte del gruppo è stato preso di mira dai vicini di casa dello sposo, che abita in via Largo Molino. «», si sono sentiti urlare contro i ragazzi da due trentenni, un romeno e un albanese, dal balcone di un appartamento al primo piano. Poi la discussione è degenerata I due trentenni sono scesi armati di due coltellacci da cucina e hanno assalito cinque giovani del gruppo , elettricista ventenne residente a Treviso, è stato raggiunto da un fendente alla schiena . È riuscito a fare solo alcuni passi prima di accasciarsi sul marciapiede. È morto davanti agli occhi dello, accoltellato all'addome e tuttora in prognosi riservata (ma fortunatamente già fuori pericolo), del fratello Stefan Bagrin, 20 anni, raggiunto da 5 colpi tra collo, braccio e polso,