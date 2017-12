TREVISO - Disagi alla circolazione e code questa sera in A28 da Conegliano verso Pordenone per l'incendio di un'autovettura alimentata a gpl che ha creato rallentamenti finché i Vigili del Fuoco di Conegliano sono riusciti a mettere la vettura in sicurezza e a consentire il ripristino di un traffico regolare.

