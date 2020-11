Incidente in A4. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro due bisarche: un ferito grave

Con l'auto si schianta contro due bisarche in A4, poi vola nel fosso: automobilista grave in ospedale. È successo verso le 16.30 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino di Livenza (Venezia) e Cessalto (Treviso) in direzione di Venezia. Tutto dovrà essere accertato dalla Polizia stradale di San Donà.

Incidente oggi in A4

Secondo una prima sommaria ricostruzione l'uomo alla guida di una Fiat Punto è carambolato contro una bisarca, quindi contro un'altra per poi finire la pazza corsa nel fossato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro con i sanitari del Suem. Estratto dall'abitacolo, il conducente è stato trasferito all'ospedale di San Donà dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Inevitabili i disagi alla viabilità.

