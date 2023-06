Trento, base jumper si schianta a terra dopo il lancio dalla Paganella. Morto un turista inglese di 58 anni

TRENTO - Doveva essere un lancio come tanti altri e invece si è trasformato in tragedia per un base jumper del 1965, morto nella mattinata di oggi, sabato 3 giugno, dopo essersi tuffato nel vuoto dalla Val Trementina in Paganella, provincia di Trento.

Base jumper si lancia e muore

Un terribile incidente avvenuto poco dopo il lancio, quando la vittima, un 58enne inglese, è precipitato fino a schiantarsi a terra lungo un pendio, circa 400 metri più a valle della zona del decollo, sul versante verso la Valle dell'Adige, a una quota di circa 1.400 metri.



La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha immediatamente chiesto l'intervento dell'elicottero che è volato a Fai della Paganella per imbarcare a bordo un tecnico del Soccorso Alpino, indispensabile per le operazioni in quel luogo.

La tragedia sotto gli occhi di un altro atleta

A dare l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112, intorno alle 11.30, è stato un altro base jumper che ha assistito a tutta la drammatica scena.