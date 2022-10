Si lancia con la tuta alare, ma sbatte contro la parete: base jumper trovato morto su una roccia

TRENTO - Un base jumper 46enne di Arco (Trento) ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi - 29 ottobre - dopo essersi lanciato con la tuta alare dal corno di Pichéa nell'Alto Garda. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 13 da parte di altri base jumper, suoi compagni, che dopo il lancio lo hanno visto impattare contro la parete rocciosa sul versante meridionale del monte Tofino. Con la vela aperta è rimasto impigliato a uno spuntone di roccia in parete in posizione precaria.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Una volta individuato il base jumper, l'elicottero ha verricellato in parete il tecnico di elisoccorso, a una distanza di sicurezza per evitare che la vela si gonfiasse. Il tecnico ha attrezzato un ancoraggio e con due tiri di corda ha raggiunto l'uomo, trovato però ormai privo di vita.

In una seconda rotazione, altri due operatori della Stazione di Riva del Garda sono stati elitrasportati in parete per aiutare nelle operazioni di recupero della salma. ra mortuaria di Riva del Garda.