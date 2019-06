La conferma dei tecnici: «Ponte di Boara a rischio». Ma servono 3 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Le condizioni del ponte della Statale 16 a Boara sono drammatiche. Ieri, tra le 11 e le 16, gli operai incaricati da Anas hanno svolto dei carotaggi sul ponte per esaminarne lo stato di salute, al termine dei quali hanno ricevuto le prime conferme su quanto sia ammalorato il ponte che unisce le province di Rovigo e Padova. Un tratto stradale frequentato, con alti flussi di traffico, la cui potenziale chiusura per la sistemazione totale dell’infrastruttura vecchia decine di anni riporta alla mente quella avvenuta, sempre lungo la stessa strada statale, ad Occhiobello con il ponte sul Po. Quello che si intravede all’orizzonte è una manutenzione straordinaria come quella avvenuta l’anno scorso tra Rovigo e Ferrara, per un intervento il cui costo preventivato è di almeno tre milioni di euro. È da anni che si inseguono le voci sulla necessità di mettere mano al vecchio ponte sull’Adige, sollecitato dal continuo e quasi ininterrotto passaggio di mezzi per tutta la giornata.