Treno soppresso due volte in tre giorni: la rabbia dei pendolari

ROVIGO - Lo stesso treno cancellato due volte in tre giorni questa settimana e, in quella precedente, altre corse cancellate e sostituite da bus, praticamente tutti i giorni da lunedì a venerdì. Continua l’odissea dei pendolari della linea Chioggia-Rovigo che, ormai, si sentono ignorati nei loro tentativi di fronteggiare un disservizio che si ripete quasi quotidianamente, per ragioni che vanno, riferiscono gli stessi interessati, dai guasti alle motrici alla mancanza di personale, ma sempre con lo stesso risultato: il treno viene cancellato e, quando va bene, sostituito da una corriera.