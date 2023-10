Luca Zaia: «Il terremoto in Polesine ci preoccupa, i tecnici stanno monitorando»

ROVIGO - «Le scosse di terremoto nel Polesine ci preoccupano. I tecnici stanno monitorando, noi attendiamo indicazioni. Se siano scosse di assestamento o meno, non ve lo so dire». Lo ha detto stamane, 30 ottobre, a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al sisma che nei giorni scorsi ha interessato la provincia di Rovigo. «Ai cittadini - ha aggiunto Zaia - faccio appello di rimanere sempre informati, in maniera che se ci saranno indicazioni, le sappiano cogliere al volo».