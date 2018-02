Nella golena del Po un armadio blindato pieno di armi da fuoco rubate

TAGLIO DI PO - Un armadio blindato pieno di armi rubate. È la sorprendente scoperta effettuata dalla Polizia Locale lungo l'argine del Po. «Durante un servizio lungo l'argine in località Cornera - spiega il comandante Maurizio Finessi - abbiamo riscontrato l'abbandono nell'area golenale di quello che a prima vista appariva come un normale mobile di legno, un cosiddetto ingombrante, ma che da un esame più accurato si è rivelato essere un armadio blindato contenente armi da fuoco. Dopo averne curato il recupero con l'assistenza degli operai comunali, una rapida indagine ha consentito di appurare che si trattava di materiale frutto di un furto regolarmente denunciato alcuni mesi fa. Abbiamo individuato e contattato il legittimo proprietario e provveduto alla restituzione della refurtiva alla persona che ha espresso il ringraziamento al Comando per il servizio ricevuto».

