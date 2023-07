LENDINARA - Lendinara perde uno dei suoi punti di riferimento per lo sport. È morto Romano Tognolo, noto per il suo grande impegno nel mondo sportivo profuso in particolare per la diffusione della pallavolo, con una passione che ha trasmesso ai più giovani. Aveva 72 anni. A diffondere la mesta notizia è stata la Polisportiva Città di Lendinara con un messaggio di cordoglio diffuso tramite i social network. «La Polisportiva Città di Lendinara si stringe con un forte abbraccio alla famiglia Tognolo per la prematura scomparsa dell'amico Romano scrive la società sportiva - Protagonista assoluto dei successi conseguiti dalle squadre di pallavolo per oltre un ventennio, sempre con grande passione, rigore e competenza. Alla famiglia vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze».

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Grande cordoglio è stato espresso anche dalla Vilcos Volley di Villanova del Ghebbo, che ha manifestato vicinanza ai familiari parlando della perdita di un carissimo amico, «grande persona nella vita e nello sport». Per tanti anni Tognolo è stata una figura di riferimento per i giovani pallavolisti cui ha trasmesso la passione sportiva che condivideva anche con la famiglia. Lascia la moglie Elena, i figli Silvia, Marco e Claudia, e i nipoti, attorno ai quali si stringeranno amici e conoscenti nelle esequie che saranno celebrate questa mattina alle 10.30 nella chiesa di San Biagio, a Lendinara.