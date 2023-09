Sport Crime, la serie tv made in Rovigo contro il marcio dello sport

ROVIGO - "Come mai bevi litri di birra e non hai un filo di panza?". Sport Crime si guarda anche per trovare risposte a una domanda come questa. La fa il poliziotto rodigino Giovanni Previato - che nell'episodio "Porto Tolle/Muscles" interpreta se stesso - a Luca Tramontin, che è Luka "Dabs" Kriv nella serie tv, disponibile gratuitamente nella piattaforma streaming Chili con gli episodi della prima stagione. Visibile in Italia e nel Regno Unito, dove sta raccogliendo molti consensi, e presto anche in Germania e Polonia (poi arriverà anche in Sud America), la serie tv scritta da Daniela "Dani" Scalia con Luca e Nico Tramontin, è tornata in Polesine per le riprese del 6.

episodio della seconda stagione, intitolato "Rowigo".



NUOVE RIPRESE IN POLESINE

Sport Crime è la prima serie tv di investigazione sportiva: Dani e Dabs, i protagonisti principali, svolgono per l'agenzia di consulenza sportiva Seams di Lugano indagini a tutela dello sport e dei suoi valori, minacciati o corrotti da reati e criminalità organizzata. Le nuove riprese polesane sono state girate, ad esempio, nella storica "casa" della Pugilistica Rodigina: la palestra in viale Trieste. E poi alla Casetta rossoblù allo stadio Battaglini. Inoltre, riprese esterne sono state fatte in città, alla fattoria didattica (e centro cinofilo) "Sirio, Lupo Celeste", a Fratta Polesine, e in Sacca degli Scardovari, dove «i giochi di colori tra il mare e il cielo sono spettacolari, anche in giornate di nuvole e vento, quando un niente di sole basta a cambiare l'atmosfera di un luogo così magico», racconta Daniela Scalia, tra gli autori della serie e interprete di Daniela "Dani" Goblin nel team della Seams, completato dall'attrice Elettra Mallaby (l'avvocatessa Laura Bonini Keller) e da due esordienti: Toussaint Mavakala nel ruolo dell'informatico Jaden Botende, e Nabila Jaziri (la giovane segretaria Jasmine Saidi).



VOLTI E AMBIENTI LOCALI

Il nuovo girato a Rovigo ha coinvolto, tra gli altri, i maestri Cristiano Castellacci e Monica Malipiero, insieme a giovani atleti della Pugilistica Rodigina (bambini e ragazzi) e ai pugili Beh Alassane Traoré ed Efe Osamwonyi, che già erano stati protagonisti nell'episodio "Porto Tolle/Muscles" della prima stagione. Come pure Giovanni Previato, Raffaello Franco e il maestro della Pugilistica Rodigina Enrico Pizzardo, confermato nel difficile ruolo di Augusto Menti.

Sport Crime esplora gli sport, gli atleti e le persone, mostra le azioni e le professioni (lecite e illecite) e percorre i luoghi: non tutti però, perché nella scelta di ogni ambientazione c'è una ragione. Un'altra caratteristica della serie tv, prodotta dalla casa svizzera Blullow in collaborazione con Keymotion, è di essere "bilingue", per mostrare in profondità sport e persone: Sport Crime, infatti, è nella lingua dell'osservazione e della ricerca, ed è "sottotitolata" con la comicità. Nel baricentro degli episodi inoltre, insieme allo sport, c'è la musica. In coppia, sport e musica concentrano la "forza peso" delle storie, rispetto al campo gravitazionale che nelle vite di Dani e Dabs sono le pressioni quotidiane.



E LA SERIE CONTINUA

Daniela Scalia e Luca Tramontin, smessi i panni degli attori e tornati alla realtà di autori (e produttori insieme a Gianluca Veneziano), spiegano che di Sport Crime è già in progettazione la quarta stagione. E Daniela aggiunge: «Luca nella scrittura ha già strutturato la serie fino alla settima stagione». Allora è già programmato un ritorno in Polesine? «Torneremo ogni anno», risponde Tramontin, autore anche delle musiche originali, che lasciano il segno per la loro intensità.