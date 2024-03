Serie tv, a Treviso le riprese della nuova fiction Rai. Giuseppe Battiston è l'ispettore Stucky, ecco i segreti del suo personaggio

TREVISO - Sono iniziate a Treviso le riprese della nuova serie tv Rai che ha per protagonista Giuseppe Battiston nei panni dell'ispettore Stucky. La fiction in sei puntate, che porta il suo nome, è ambientata a Treviso ed è diretta dal regista Valerio Attanasio. Girata tra Roma e il capoluogo della Marca andrà in onda prossimamente su Rai 2, raccontando le indagini del noto ispettore di polizia: distratto, spesso bistrattato e sottovalutato e sempre pronto a farsi guidare dal suo istinto per risolvere anche i casi più spinosi. Il protagonista, nato dalla penna dello scrittore Fulvio Ervas, aveva già riscosso un grande successo di pubblico attraverso il film "Finché c'è prosecco c'è speranza" (2017). Nel cast c'è anche Barbora Bobulova, che interpreta il medico legale Marina De Santis. Questa mattina, 19 marzo, la conferenza stampa di presentazione, a cui era presente anche il sindaco Mario Conte. (video di Felice De Sena/Nuove Tecniche)