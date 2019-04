"Notte di fuoco" in spiaggia per aprire la stagione con dedica al piccolo Giorgio

di Elisa Cacciatori

ROSOLINA - La notte di fuoco di sabato sera sul litorale di Rosolina Mare ha lasciato tutti con il naso all'insù per mezz'ora: fascino e magia del maestoso spettacolo pirotecnico a ritmo di musica ha regalato alle migliaia di spettatori un omaggio ai mitici anni 80 interpretate in modalità inedita. C'è chi ha scelto di fermarsi qualche giorno nella località e chi è arrivato fin dal pomeriggio in spiaggia per godersi una cena, fare shopping, gustare un gelato o una bibita fresca...