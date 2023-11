Spaccata in tabaccheria: in tre minuti rubate sigarette e articoli per 8mila euro

BOARA PISANI - Alle 2.58, crolla il vetro ed una figura entra nella tabaccheria.

Perché chi ha agito era un vero e proprio “professionista”: prima è stato bloccato il sistema di allarme, poi è stata indebolita la cornice del vetro antisfondamento della porta d'ingresso e poi, con pochi colpi ben assestati, lo ha fatto cadere. Una volta dentro, pochi movimenti, sicuri, velocissimo. Anche perché l'intervento della Polizia è stato quasi immediato, ma non è bastato a rintracciare gli autori del furto, che secondo quanto emerso avrebbero subito cambiato auto, per fuggire con una “pulita”. Gli inquirenti hanno comunque in mano alcuni elementi, grazie anche alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, ma ovviamente non si sbilanciano visto che non vogliono scoprire le proprie carte.