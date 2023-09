ADRIA (ROVIGO) - Le scuole primarie si rifanno il trucco. Ai nastri di partenza un importante progetto di efficientamento energetico della scuola elementare Leonardo da Vinci di riviera Cengiaretto. Palazzo Tassoni ha approvato il progetto di miglioramento delle prestazioni energetiche del plesso che in quest’annata 2023-2024 ospita un’ottantina di alunni, suddivisi in cinque classi. L’iniziativa è inserita all’interno del bando “Siti naturali Unesco per il clima 2023”, in collaborazione con l’Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po. La progettualità, rientrante negli interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico dei comuni rientranti nei siti Unesco, consentirà di mettere a disposizione dell’istituto la somma complessiva di 248.688,37 euro: 122.515,75 saranno ricavati dall’accesso ai contributi del cosiddetto “Conto termico”. Il progetto era già presente in una relazione del 2015 del Piano d’azione per l’energia sostenibile, il Paes, dell’area “La Fenice”, che comprende i Comuni di Adria, Gavello e Villanova Marchesana.



L’INTERVENTO



Gli interventi previsti sull’edificio riguarderanno la realizzazione di un cappotto esterno in polistirene espanso, la sostituzione del manto di copertura esistente con uno metallico coibentato, la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento, a caldaia con termosifoni, con uno a pompa di calore ad alta efficienza energetica. Saranno sostituiti i corpi illuminanti esistenti con altri a led. Sarà inoltre installato un impianto fotovoltaico.

Soddisfatto l’assessore al Patrimonio Giorgio Crepaldi. «Delibere come questa - commenta - dimostrano tutto l’impegno della nostra Amministrazione comunale, dei dirigenti e dei tecnici verso aspetti fondamentali della vita cittadina. In primis l’attenzione ai nostri ragazzi, consentendo loro di crescere e studiare in ambienti confortevoli ed adeguati. In secondo luogo, l’interesse alla tematica ambientale, attraverso l’efficientamento dei nostri edifici con l’intento di ridurre i consumi e sprecare meno risorse. Da ultimo, ma non per importanza, la valorizzazione degli edifici comunali». L’efficientamento energetico alla “Da Vinci” dovrebbe consentire una riduzione del 50% dei consumi.



ALTRI PROGETTI



Da tempo il Terzo settore del Comune di Adria, diretto da Andrea Portieri, punta sulla riqualificazione energetica degli edifici comunali, tramite anche interventi per la produzione di energia rinnovabile. Nell’ottica di un abbattimento dei consumi delle strutture di propria pertinenza, mesi fa, aveva presentato quattro elaborati per un valore complessivo di 684mila euro. Il primo, riguardava il palazzetto dello sport di via Aldo Moro. Nello stabile è in previsione, sul tetto, un impianto fotovoltaico oltre ad un intervento di sostituzione delle lampade attuali con quelle a led di nuova generazione. Il secondo riguarda la media Manzoni con l’installazione di caldaie a condensazione ed egualmente di un relamping delle aule mentre. Il terzo è relativo al plesso e alla palestra della primaria Vittorino da Feltre, con installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione delle chiusure trasparenti con infissi e schermature solari. L’ultimo intervento riguarderà palazzo Tassoni con un revisione delle fonti di luce interne ed esterne.