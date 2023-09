CONSELVE (PADOVA) - Topi a scuola, il dirigente scolastico lo scrive sul registro elettronico, minoranze all'attacco e secca replica dell'amministrazione all'indirizzo dei vertici della scuola. Dopo i problemi alla scuola media Tommaseo e alla materna Il Girasole, di carattere strutturale, ora è la volta della primaria Leonardo Da Vinci. Nella scuola, destinata ad essere sostituita entro qualche anno da un più moderno edificio, finanziato con i fondi del Pnrr, ottenuti dall'amministrazione precedente e confermati, seppure con qualche distinguo dal primo cittadino Perilli, sono stati visti dei ratti.

Topi a scuola

A dare fuoco alle polveri i consiglieri di opposizione di Noi per Conselve Melania Bortoletto e Nicolas Destro: «È ormai un bollettino di guerra, Conselve sta rovinosamente cadendo nel baratro dell'indifferenza e della marginalizzazione. La causa ha un solo nome e cognome: l'amministrazione comunale! A testimonianza di ciò una comunicazione del 22 settembre del dirigente scolastico inviata all'amministrazione, all'Ulss 6 settore igiene e ai genitori e docenti relativamente alla problematica legata alla presenza di topi alla scuola primaria Da Vinci, segnalata ancora il primo settembre direttamente al vicesindaco Sturaro e all'assessore all'istruzione Mastellaro. Dopo 15 giorni dall'informativa, quindi a scuole avviate, nulla era stato fatto, tanto che il personale del plesso rivedendo gli sgraditi ospiti che s'infilavano negli spazi adibiti a mensa sollecitavano nuovamente il comune ad effettuare il sofferto intervento di derattizzazione».

La replica

Piccata la replica del sindaco Umberto Perilli al dirigente professor Massimo Bertazzo, che viene riassunta così dall'assessore all'Istruzione Stefania Mastellaro: «Dei topi sono stati avvistati alla Primaria Da Vinci. Siamo intervenuti subito con la ditta incaricata di disinfestazione e derattizzazione per il Comune. Queste attività sono programmate sia periodicamente che su chiamata, come in questo caso. La ditta specializzata, monitorata da Ulss ha fatto una relazione dopo gli interventi sia alla scuola che in Comune».

«Preciso che l'intervento è stato fatto da un tecnico specializzato e non "da un operaio che ha messo giù due scatoline" come è stato scritto dalla dirigenza ai genitori sul registro elettronico». Secondo l'assessore Mastellaro «alimentare questo clima non aiuta nessuno: è giusto chiedere e avere sicurezza, ma sul registro elettronico il Comune non può rispondere e si rischia solo di creare panico tra i genitori. I topi avvistati sono due: l'amministrazione comunale e la ditta specializzata stanno monitorando con attenzione la situazione. Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute dei bambini e se si ravvisasse la necessità, siamo pronti ad intervenire nuovamente». Il sindaco nella sua missiva al dirigente scolastico Bertazzo conclude così: «Vorrete dare alla presente la medesima pubblicità di dare alla vostra segnalazione».