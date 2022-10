LUSIA (Rovigo) - Secondo posto prestigioso per Giada Bozzolan, la cuoca professionista di Lusia premiata a Perugia nell’ambito della seconda edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”.

È il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste promosso dal Comitato di coordinamento del premio Ercole Olivario e dall’Associazione nazionale donne dell’olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della Federazione italiana cuochi (Fic). La cuoca polesana, che lavora a “Il Profumo della Freschezza” di Lusia, si è posizionata al secondo posto nella sezione Dolci con la ricetta “Sorbetto dolce-salato all’olio evo Veneto Valpolicella Dop con lattuga e vaniglia”, per il quale ha utilizzato olio evo Redoro Veneto Valpolicella Dop.

La sfida tra le professioniste della ristorazione era tra 28 finaliste provenienti da diverse regioni italiane, che sono state premiate per le quattro categorie in gara e le preparazioni a base di oli evo finalisti del concorso Ercole Olivario 2022, dedicato alle eccellenze olearie italiane. Per quanto riguarda la sezione Dolci, bel secondo posto per Giada Bozzolan, dietro Federica Sapienza (Campania).

A svelare le vincitrici di questa seconda edizione è stato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario.

Nel suo intervento ha celebrato il concorso nazionale Extra Cuoca come importante «veicolo di promozione dell’eccellenza dell’olio evo italiano nel mondo» mettendo in evidenza il ruolo indispensabile delle cuoche professioniste che vi hanno preso parte con impegno ed emozione come «ambasciatrici dell’olio evo di qualità, capaci di educare il consumatore finale, in quanto padrone delle competenze necessarie per un utilizzo consapevole di questo prezioso alimento».