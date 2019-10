Un "Gigante" sudafricano per la mischia della FemiCz Rugby Rovigo

di Paolo Romagnolo

Il servizio completo sul Gazzettino in edicola mercoledì 9 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di mercato “gigantesco” per la FemiCz Rugby Rovigo. Confermando le indiscrezioni trapelate nel weekend dal "Battaglini", la società ieri ha ufficializzato l’ingaggio del seconda linea sudafricano, per tutti “Giant”, il gigante, per via dell’imponente fisico (199 centrimetri per 131 chili di peso).Nato a Port Elizabeth il 19 marzo del 1986, ha fatto i primi placcaggi da senior nel 2006 con i Mighty Elephants, club dell’Eastern Province. Poi ha giocato in alcune delle, facendo apparizioni anche in Pro 14 (Southern Kins) e Super Rugby (Sharks).