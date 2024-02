La FemiCz Rugby Rovigo demolisce il Viadana e lo raggiunge in testa con una gara in meno giocata

ROVIGO - Meglio di così non poteva andare, infortunio di Mitch Walsh (ginocchio) in partita e Lautaro Casadio Sandri (muscolare) nel riscaldamento a parte. La FemiCz Rovigo nello scontro al vertice del 13° turno della Serie A Elite di rugby stronca 32-12 il Viadana, centra la meta del bonus con forza di volontà all’86’ e raggiunge i rivali in vetta alla classifica a 41 punti.

Rovigo però ha già fatto il turno di riposo, Viadana no. Quindi è virtualmente primo da solo. E rimane l’unica squadra con una sola sconfitta nel torneo.

La FemiCz domina la gara, o perlomeno la tiene sotto controllo, più di quanto dica il risultato. Che comunque sono sempre 20 punti di scarto. Non pochi fra prima e seconda in classifica. Viadana rimane aggrappato nel punteggio con i calci fino alla meta di Samuele Ortis al 74’. Ma in tutta la partita mette piede nei 22 metri rodigini solo un volta. Un minuto dopo quella meta rossoblù che portando il risultato 27-12 di fatto chiude il match. E anche in questo caso la difesa aggressiva dei Bersaglieri respinge l’assalto: ruba palla e quando la riperde (avanti di Ortis) costringe al fallo.

LA CRONACA

Nei 160’ dei due scontri diretti (18-6 all’andata) Rovigo non ha mai concesso meta allo spumeggiante attacco o ai ball carrier dei mantovani. Un dato significativo. Come quello degli ingressi in zona rossa: ieri 9 del Rovigo (4 concretizzati in meta) contro l’unico del Viadana. Difesa insuperabile e attacco efficace, soprattutto nel secondo tempo. Un’accoppiata che può portare lontano gli uomini di Lodi.

Il primo tempo è il più combattuto. Dopo il piazzato agevole sbagliato al 2’ da Roger, di solito più preciso, la FemiCz va in meta alla prima azione. Calcio in attacco di Roger stoppato da Uncini, come sempre il più indemoniato. Due avanzamenti al piede del trequarti centro portano l’ovale in area avversaria. Moscardi nel raccoglierlo si fa tradire dal rimbalzo, ma tiene il possesso. Dalle successive ruck la palla finisce ad Atkins (sempre più padrone della situazione) che con un millimetrico cross-kick pesca Vaccari sull’altro lato del campo. Il resto è un ping pong di piazzati sulla reciproca indisciplina (12 falli complessivi Rovigo, 15 Viadana).Il tempo si chiude sullo striminzito 10-9 per i padroni di casa. I quali però sprecano 5 azioni da meta con 2 avanti e un passaggio a nessuno di Sperandio, un avanti di Ferrario e una palla rubata.

La ripresa compensa quanto non raccolto dai rossoblù nel primo tempo. Dopo il piazzato dell’allungo (13-9) per un’ostruzione su palla alta, c’è la svolta. Al 47’ Viadana può entrare per la prima volta nei 22 metri con una penaltouche, ma la palla non esce. Il Rovigo libera al piede. Contrattacco viadanese e palla persa sulla quale Atkins trova un 50/22 da applausi. Rovigo s’installa nel campo avversario fino alla meta col maul pilotato dall’uomo del match Enrico Giulian (il Bersagliere di giornata dei tifosi è Matteo Meggiato, al rientro dall’infortunio ha dato più di quanto aveva). Viadana non riesce più a risalire in campo. Nemmeno quando è in superiorità numerica per un placcaggio alto di Uncini su Ciardullo. Si accontenta di un piazzato da 25 metri per il temporaneo -8 fino a quando il maul risale in cattedra. Nella meta di Ortis è fermato, ma ci pensano i pick and go degli avanti a sfondare. In quella di Duccio Così va fino in fondo al 6’ di recupero. Dimostrando quanta voglia aveva Rovigo non di vincere, ma di dominare questa sfida con la capolista.

IL TABELLINO

FEMICZ ROVIGO 32

VIADANA 12

MARCATORI: p.t. 3’ m. Vaccari tr. Atkins (7-0), 16’ c.p. Roger (7-3), 19’ c.p. Atkins (10-3), 21’ c.p. Roger (10-6), 39’ c.p. Roger (10-9) s.t. 44’ c.p. Atkins (13-9), 52’ m. Giulian tr. Atkins (20-9), 64’ c.p. Roger (20-12), 74’ m. Ortis tr. Atkins (27-12), 86’ m. Cosi (32-12)

FEMICZ ROVIGO: Diederich Ferrario; Vaccari, Moscardi (74’ Lertora), Uncini, Sperandio; Atkins, Chillon (60’ Bazan Vélez); Cosi, Meggiato (71’ Lubian), Sironi; Ferro (Cap) (56’ Zottola), Steolo (62’ Ortis); Walsh (34’ Swanepoel), Giulian (62’ Ferraro), Leccioli (56’ Quaglio). All. Lodi

RUGBY VIADANA: Sauze, Ciardullo, Morosini (60’ Madero), Jannelli (Cap), Bronzini (74’ Crea), Roger, Baronio (60’ Di Chio), Locatelli, Wagenpfeil (64’ Mannucci), Boschetti, Lavorenti (72’ Casasola), Schinchirimini, Oubiña (60’ Mignucci), Luccardi (71’ Dorronsoro), Mistretta (60’ Fiorentini). All. Pavan

ARBITRO: Franco Rosella di Roma; gdl Munarini-Favaro; 4° u. Cusano; tmo Roscini

NOTE. Campo in buone condizioni, 14°, spettatori 1900 circa. Calciatori: Atkins 5/7; Roger 4/6. Cartellini giallo 57’ Uncini (parziale 0-3), 84’ Mignucci (5-0). Punti 5-0. Uomo del match Enrico Giulian. Birra Vojo Bersagliere di giornata Matteo Meggiato