Lotta allo smog: dal 1. ottobre scattano le limitazioni a traffico e riscaldamento

ROVIGO - Le polveri sottili continuano a tenere in ostaggio l’aria del capoluogo, da anni in vetta alle città più inquinate del Nord. La colpa non è solo , però , dell’alto numero di emissioni pericolose per la salute, ma anche del clima che caratterizza la Pianura padana , Nebbia e bassa pressione fanno ristagna re gli inquinanti , facendo salire alle stelle le concentrazioni delle polveri .

« Lo abbiamo fatto presente all’Unione europea - spiega l’assessore all’Ambiente Dina Merlo - l’alto numero di sforamenti nel l’arco l’anno sono dovuti per la maggior parte al meteo, la nebbia ci penalizza molto dal punto di vista della salubrità dell’aria in città » .

Sono 35, finora gli sforamenti, da gennaio a settembre, accumulati dal capoluogo. Lo scorso anno si sono invece aggirati intorno agli 85 , ma fa notare Merlo , « potrebbero moltiplicarsi durante gli ultimi tre mesi con l’arrivo di nebbie e con l’accensione delle caldaie » .

APPROFONDIMENTI NORME ANTI SMOG Smog, in Veneto 4 auto su 5 rischiano di non poter circolare da...