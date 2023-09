ROVIGO - Per il futuro dell’ex ospedale Maddalena si avvicina il punto di svolta, quello che dovrebbe portare, a stretto giro, all’inizio dei lavori di riqualificazione attesi da anni. Entro settembre è prevista la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori che daranno una nuova vita al grande complesso immobiliare chiuso da quasi 25 anni, caduto nel degrado e divenuto, con il passare del tempo, un ricettacolo di topi e animali vari nonché teatro di occupazioni abusive, episodi di spaccio, continui interventi delle forze dell’ordine, chiusure forzate di porte e finestre e sgomberi.

A fare il punto dell’iter verso l’apertura del cantiere è l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto. «Abbiamo concluso la fase di validazione del progetto definitivo-esecutivo comprensivo della rimodulazione approvata dalla Direzione generale della presidenza del Consiglio dei ministri. Il bando è in fase di istruzione e la sua pubblicazione dovrebbe avvenire, salvo imprevisti, già entro la prossima settimana».

Trattandosi di una gara d’appalto europea, vista l’entità della cifra in ballo, ossia circa 13,5 milioni finanziati dal “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” della presidenza del Consiglio dei ministri risalente al 2018, i tempi potrebbero però allungarsi. A ogni modo entro settembre, stando larghi, il bando di gara ci sarà e rispettando i tempi tecnici della procedura, tra individuazione della ditta e verifiche varie, «avremo l’affidatario entro il mese di ottobre» puntualizza l’assessore.



IL CANTIERE

A quel punto il cantiere potrà prendere il via: mezzi e uomini entreranno in azione per realizzare il maxi progetto che la città, in particolare il quartiere Commenda, aspetta da anni. L’obiettivo è quello di dire addio all’enorme vuoto urbano da 12mila metri quadri di superficie complessiva dislocati su quattro piani. Non solo: il progetto comprende anche gli interventi di riqualificazione di viale Europa, lungo il quale verranno rimessi completamente a nuovo i marciapiedi dissestati e la parte carrabile, e di piazza Palatucci, antistante l’ingresso dell’ex ospedale.

Per quanto riguarda quest’ultimo, l’intervento prevede il consolidamento strutturale dell’intero immobile e la ristrutturazione completa della parte esterna, con la sistemazione delle pareti e la sostituzione degli infissi. Mentre nella parte interna i lavori rimetteranno a nuovo tutti e 4 i piani della porzione di immobile affacciata su piazza Palatucci. La porzione affacciata sul grande parco sempre afferente l’ex ospedale, invece, resterà al grezzo.

Con l’avvio dei lavori, inoltre, l’amministrazione conta di ottenere dalla presidenza del Consiglio un’ulteriore proroga di almeno sei mesi al termine dell’intervento, attualmente previsto per la fine del 2024. Perché è comprensibile come 14 mesi di tempo per realizzare l’intero progetto multimilionario siano pochi, sempre che i lavori prendano il via entro il prossimo ottobre. D’altra parte le varie fasi di progettazione si sono protratte più del previsto: a pesare sono stati, di recenti, i rincari dei costi dei materiali e lo svolgimento di indagini strutturali supplementari che i progettisti hanno dovuto eseguire all’interno dell’immobile. Inoltre, come ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo, il progetto ha dovuto essere completamente riscritto, in particolar modo con riferimento al quadro economico-finanziario, dato che quello elaborato a partire da agosto 2018 e completato ad aprile 2019 prevedeva un valore parametrico stimato, per la ristrutturazione di un immobile in totale stato di abbandono da circa due decenni, di soli 540 euro al metro quadro che non a caso è stato rimodulata.