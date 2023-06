ROVIGO - Promozione in vista per il progetto di recupero dell’ex ospedale Maddalena. Il procedimento di validazione della progettazione definitivo-esecutiva che darà un nuovo volto al grande vuoto urbano che svetta nel cuore della Commenda est , sta per essere concluso: «Ci vorrà ancora qualche giorno - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto – perché sono state chieste alcune integrazioni, ai fini della validazione, che abbiamo provveduto a fornire». Niente di sostanziale, tiene a precisare l’assessore: «Si tratta di integrazioni minime per cui entro pochi giorni il progetto sarà restituito al Comune che potrà così dare avvio alle fasi successive, con l’istruzione del bando di gara e a seguire, l’avvio dei lavori».



I TEMPI



Allo studio tecnico che è stato incaricato da Palazzo Nodari di eseguire la validazione , è stata indicata una scadenza per completare la procedure. Scadenza che è prevista entro la prossima settimana. Dopo di ch e , come evidenziato da Favaretto, si aprirà tutta la fase del bando di gara per l’affidamento dei lavori che durerà, indicativamente, circa tre mesi , con il risultato auspicato di poter dare avvio ai lavori entro il prossimo autunno : « T ra settembre e ottobre speriamo di avere i mezzi di lavoro all’opera» conclude l’assessore.

D’altra parte la procedura di validazione di un progetto posto a base di gara, atto formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite, è un passaggio fondamentale del codice dei contratti. Dall’avvio dei lavori, previsto entro l’autunno , ma con la possibilità che slitti in avanti, dato che la durata della procedura di istruzione della gara d’appalto, la successiva pubblicazione con la ricezione delle offerte e la fase istruttoria di valutazione delle varie offerte pervenute dipenderà dal numero di offerte da valutare, scatterà poi una vera e propria corsa contro il tempo per rimettere a nuovo l’ex ospedale, il gigante inerte e vuoto del quartiere Commenda, chiuso dal 1999 e da anni preda di degrado e abbandono. L’opera di riqualificazione dovrebbe essere conclusa, infatti, entro il 2024. Questo, almeno, è il termine della proroga concessa da Roma per l’utilizzo del maxi finanziamento da 13,5 milioni a disposizione del Comune , ma non è escluso che, successivamente, venga richiesto e concesso altro tempo.



GLI INTERVENTI



I 13,5 milioni in ballo sono quelli che Rovigo si è aggiudicato nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” della Presidenza del Consiglio dei ministri. Da allora il percorso della progettazione, tutt’altro che in discesa, è stato segnato anche dalla recente revisione dei costi in parte dovuta ai rincari dei prezzi dei materiali. Oltre ai lavori sui 12mila m etri quadri di superficie complessiva dell’ex ospedale, 2.800 in pianta, sono previsti interventi anche in viale Europa, in cui verranno rifatti completamente i marciapiedi e sistemata la parte carrabile, e in piazza Palatucci, antistante l’ingresso dell’ex ospedale. Per quanto riguarda quest’ultimo , l’intervento prevede il consolidamento strutturale dell’intero immobile e la ristrutturazione completa della parte esterna, con la sistemazione delle pareti e la sostituzione degli infissi. N ella parte interna i lavori rimetteranno a nuovo quattro i piani della porzione di immobile affacciata su piazza Palatucci. La porzione affacciata sul grande parco sempre afferente l’ex ospedale resterà, internamente, al grezzo.

A proposito del ritardo che la fase di progettazione ha accumulato è intervenuto anche il sindaco Edoardo Gaffeo . «Il progetto che abbiamo recuperato e portato in approvazione della Presidenza del Consiglio dei m inistri - ha chiarito - ha dovuto essere completamente riscritto, in particolar modo con riferimento al quadro economico-finanziario, dato che quello elaborato a partire da agosto 2018 e completato ad aprile 2019 prevedeva un valore parametrico stimato, per la ristrutturazione di un immobile in totale stato di abbandono da circa due decenni, di 540 euro al metro quadro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA