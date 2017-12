La consigliera leghista Goldoni: «Minacciata da sindaco e maggioranza»

di Marina Luchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - «Mi sento minacciata».riferisce queste parole durante i lavori del consiglio comunale, mercoledì sera, ed è polemica immediata con la maggioranza. Goldoni ha lasciato il gruppo dellala stessa mattina e la spaccatura con gli ex colleghi consiliari è nettissima. Durante il consiglio mi è stato detto che se avessi votato contro alla delibera mi avrebbero attaccato sui quotidiani - confida Goldoni -. È una chiara intimidazione. Io non rimango in un gruppo come bastian contrario. Sonoper come voto? Un conto è dirlo in aula durante i lavori, un altro è farlo al di fuori di quell'ambito». Per tutta risposta il sindaco Massimo Bergamin ha utilizzato Facebook per far attaccare Goldoni dai suoi fan postando quanto segue: Via libera in consiglio ai 500mila euro per mense sociali, scuole materne, Cur. Ma il voto contrario dell'ex leghista Daniela Goldoni blocca l'immediata esecutività e i soldi restano bloccati. Che vergogna! Scrivetele. Bergamin ha diffuso anche l'indirizzo mail istituzionale della consigliera.