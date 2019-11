Un botto e via la luce: residenti senza corrente per cinque ore

di Francesco Campi

ROVIGO - Quasper gran parte dei residenti del quartiere di San Pio X. Ad andare in tilt, attorno alle 11, è stata unanodale nell'erogazione di energia di una buona fetta del quadrante ovest della città. E anche il guasto non è stato di poco conto, tanto che solo verso le 16 si è riaccesa la luce in tante abitazioni, ma soprattutto sono ripartiti i frigoriferi e si sono riaccese televisioni, modem e tutto quanto è alimentato elettricamente.