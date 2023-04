ROSOLINA - Due giorni di iniziative dedicate all’ambiente e alle misure per combattere il cambiamento climatico. Si terranno oggi e domani al Centro Congressi di Rosolina Mare gli incontri dello Youth Climate Meeting: un evento dedicato alla lotta contro la crisi climatica, organizzato dal coordinamento giovani di Legambiente Veneto nell’ambito del progetto Generazioni Rinnovabili - Dgr 277/22.

Quest’anno saranno presenti anche numerosi ragazzi venuti appositamente dall’Emilia Romagna e dal Friuli Venezia Giulia per visitare il territorio del delta del Po, un luogo simbolico in cui potersi confrontare sui temi ambientali e sulla crisi climatica degli ultimi anni, accompagnati da più di un centinaio tra attivisti e attiviste di Legambiente, i quali per la prima volta porteranno al centro del dibattito anche un tema caldo di questi mesi: ovvero le trivellazioni nell’Adriatico per l’estrazione del gas.

INCONTRI APERTI

Durante lo Youth Climate Meeting saranno previsti anche due momenti a cui potrà partecipare tutta la cittadinanza: il primo sarà sabato sera e il secondo sarà la domenica in tarda mattinata.

Questa sera alle 21.15 al Centro Congressi di Rosolina Mare sarà presentato il film “Lagunaria” del regista veneziano Giovanni Pellegrini, diretto con il patrocinio di Legambiente e che, in queste settimane, sta riscuotendo un grande successo di pubblico in tutte le sale in cui è stato proiettato.

La serata si svolgerà con il patrocinio del Comune di Rosolina e alla manifestazione presenzierà in sala anche il primo cittadino Michele Grossato. Al termine della proiezione, insieme al regista Giovanni Pellegrini, al presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro, al presidente del Parco regionale del Delta del Po e sindaco di Loreo, Moreno Gasparini e al direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po Giancarlo Mantovani ci sarà lo spazio per un breve dibattito, in modo da poter esplorare meglio le tematiche del film discutendone con il pubblico presente alla proiezione. Nella giornata di domani, invece, i partecipanti al meeting daranno vita al flash mob “No Trivelle, Sì Rinnovabili!” sulla spiaggia di Rosolina per sensibilizzare sul tema della transizione energetica.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e a tutti i turisti, basterà semplicemente indossare una maglietta bianca per l’occasione. Il ritrovo sarà presso il Centro Congressi di via Torino domani mattina, alle 11.30.