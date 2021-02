ROVIGO- Basta bloc-notes ai camerieri e “comande” scritte a penna con i foglietti che rischiano di perdersi in cucina. Nel 2021 è possibile arrivare al ristorante, accomodarsi al tavolo e ordinare con un semplice clic, grazie ai tablet. Un’idea originale quella messa in pratica dal ristorante di cucina orientale Suyoshi Asian Fusion, che ha aperto i battenti lo scorso 16 ottobre in viale Unità Europea, avendo il coraggio e un pizzico di sana follia imprenditoriale di inaugurare un’attività proprio in piena pandemia.



SPARITI I TABLET

Negli ultimi giorni, purtroppo, un episodio ha rovinato i piani dei proprietari: sono spariti i tablet dai tavoli: un furto dal valore di decine di migliaia di euro e confermato sui social, nella mattinata di mercoledì.

Poche righe apparse sulla pagina Facebook, per esprimere tutta la delusione e l’amarezza dopo l’incredibile scoperta: «Suyoshi Asian Fusion è dispiaciuta di informare la gentile clientela che a causa furto dei tablet resterà chiusa in attesa dell’arrivo dei nuovi iPad. Dispiaciuti immensamente per quanto successo, ci auguriamo di rivederci al più presto».



Il ristorante di cucina orientale, nonostante le difficoltà per il mondo della ristorazione legate alla pandemia sanitaria, in questi primi mesi si è affacciato con entusiasmo sulla piazza rodigina, arricchendo la già ampia flotta di locali cinesi e giapponesi aperti da tempo nella Città delle Rose. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, visto che il personale ha sempre rilevato la temperatura dei clienti con il termoscanner all’ingresso, annotando il nome e il numero della prenotazione.



ORDINAZIONI AL TAVOLO

I clienti erano parsi subito incuriositi dalla presenza dei tablet sui tavoli, una novità assoluta per Rovigo, probabilmente più adatta a grandi realtà come Milano o Roma. In Zona arancione lo staff ha proposto il servizio di asporto e consegne a domicilio. Dopo l’annunciato ritorno in Zona gialla, l’Asian Fusion ha riaccolto i clienti ai tavoli fino al furto di pochi giorni fa. Ora la chiusura obbligata, nell’attesa arrivino i nuovi dispositivi tecnologici.

