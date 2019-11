Reddito, è caccia aperta ai furbi: al setaccio chi riceve benefici

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Comune di Adria scende in campo contro i furbetti del reddito di cittadinanza, attraverso controlli a campione coordinati. La giunta Barbierato ha dato il via libera agli uffici per attivare, a livello locale, il piano di controlli sui 193 adriesi percettori del reddito. I controlli si dividono in ordinari e straordinari. Palazzo Tassoni sceglierà a campione il 5 per cento delle famiglie beneficiarie. L'indagine dell'amministrazione comunale si affiancherà a quelle degli altri enti. Le ispezioni saranno attuate...