Partenza a tutta birra per Adria d'estate, grandi numeri per tutti gli eventi. Il sindaco Barbujani: «La città ha ripreso a vivere»

ADRIA (ROVIGO) - Buona la prima per la 30° edizione di Adria d'estate, la kermesse estiva ideata e promossa da Adria Shopping, in sinergia con il tessuto associativo cittadino.

Buona la ripartenza dei Venerdì di Adria d'estate, la prima vera rassegna post covid, il contenitore estivo da sempre ideato e promosso dall'associazione dei commercianti del centro storico, manifestazione in grado di convogliare in città migliaia di presenze, più di qualsiasi altro evento. Nonostante i numerosi tentativi di imitazione e di esportazione, quasi sempre miseramente falliti, i venerdì sera adriesi, già materia di studio da parte di prestigiosi atenei italiani, hanno ancora una volta caratterizzato il tessuto cittadino e hanno fatto ritrovare ai residenti l'orgoglio di essere adriesi.

Accompagnati dal rombo dei motori, ad aprire ufficialmente la manifestazione hanno pensato il sindaco Massimo Barbujani e la presidente di Adria Shopping Isabella Marin giunti a bordo di un'auto scoperta. Un richiamo, non tanto velato, a Pane & Rally Race, la manifestazione motoristica in programma oggi in città, con partenza e arrivo sempre in riviera Matteotti, fissati per le 10 e le 15.30, dopo aver percorso le strade del Polesine e, in particolare, i tracciati delle prove speciali che hanno fatto la storia delle 17 edizioni di rally. Tra i presenti anche il senatore Bartolomeo Amidei, il presidente dell'Ente Parco Delta del Po Moreno Gasparini e il sindaco di Crespino Angela Zambelli.

PALINSESTO UNICO

Durante i saluti istituzionali, è stata sottolineata. da parte di tutti, l'importanza della manifestazione per tutto il tessuto economico locale e basso polesano e la valenza delle sinergie che in questi anni si sono venute a creare attorno a un palinsesto unico nel suo genere. Spazio poi al tradizionale assaggio della torte confezionati dalla pasticcerie e dalle gelaterie adriesi mentre le porzioni sono state servite con la consueta maestria e garbo dalle Vecchie Glorie di calcio adriese.

Buone nel complesso le proposte per tutti i gusti, disseminate lungo tutto l'asse centrale della città, da quelle musicali proposte dai locali pubblici passando per il tutto esaurito, con spettatori anche in piedi ad assistere alla performance dei Tanto Per ridare in piazza Cavour, oltre 300 persone, a bissare il successo ottenuto solo ventiquattro ore prima dalla compagnia teatrale La Cioca, con la messa in scena de La piassetta del Polame. Grandi numeri anche per l'esibizione della scuola di Samba Latina di Marta Passos in piazza Garibaldi, altra garanzia di successo. «Siamo partiti molto bene - commenta il primo cittadino Massimo Barbujani - e la città ha ripreso a vivere.

Venerdì prossimo, in occasione delle Notte Verde, il primo appuntamento della due giorni musicale dedicata ai giovani, promossa da Croce Verde Adria, avremo in città, oltre ai numerosi sindaci del territorio, anche il presidente regionale dell'Anci, il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, e il presidente del Primo Municipio di Bari Lorenzo Leonetti. In collegamento, getteremo le basi per un possibile gemellaggio, tra Adria e bari, il presidente nazionale Anci, il sindaco di Bari, Antonio De Caro».