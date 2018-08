Violenta rapina in casa: arrestato il terzo bandito, era in Spagna

ROVIGO - Un mese dopo l'arresto dei primi due banditi accusati dalla rapina in casa ad una donna di 28 anni nel rodigino, anche il terzo è stato arrestato, in Spagna, ad Alicante. È finito in manette la vigilia di Ferragosto. Si tratterebbe del terzo componente della banda che la sera del 3 aprile scorso aveva legato e minacciato una donna di 28 anni che si trovava da sola nella villetta dei genitori, a Castelnovo Bariano. Uno dei tre era armato di pistola. I malviventi pensavano di trovare un bottino cospicuo; in realtà portarono via le monete delle donazioni alla chiesa, recuperate e restituite alla famiglia, e poco altro, per un valore di circa 3mila euro.



Tutti e tre gli arrestato sono cittadini romeni, di origine nomade. I primi erano stati arrestati uno a Palmanova, assieme alla moglie, l'altro a Marsiglia, in Francia. L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero della procura di Rovigo, Sabrina Duò, ed è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo rodigino.

