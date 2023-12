Rovigo. Per un solo voto Valeria Mantovan si prende Fratelli d'Italia: 569 a 568

ROVIGO - Un solo voto ha deciso il congresso di Fratelli d'Italia. Un vero duello senza esclusione di colpi, anche se tutto, come impone la disciplina di partito, è rimasto in famiglia. E la famiglia di Fratelli d'Italia ieri ha dato vita a un'imponente celebrazione congressuale nella sala Bisaglia del Censer, che ha visto presentarsi alle urne interne ben 1.159 iscritti e che dopo un lungo spoglio voto su voto, seguito dai presenti in platea con vibrante trepidazione, ha avuto un epilogo sorprendente: alla fine, infatti, i due candidati, il segretario uscente Alberto Patergnani e il sindaco di Porto Viro Valeria Mantovan hanno chiuso con lo stesso esatto numero di preferenze.

E con un po' di tensione su un voto contestato che a quel punto diventava decisivo, tanto che tutti i presenti sono stati fatti uscire sotto lo sguardo dei carabinieri, che hanno presidiato il Censer per tutta la giornata di congresso. Poi il voto è stato attribuito e la vittoria ha quindi arriso a Mantovan: 569 a 568.

LA CRESCITA

Numeri importanti. Soprattutto se si considera che nel 2022 gli iscritti di FdI non arrivavano a 300. Ieri gli elettori sono stati quattro volte tanti. Una prova di forza e di radicamento davvero impressionante. Per avere un termine di paragone, nell'ultimo congresso del Pd dello scorso febbraio, gli iscritti che hanno partecipato alle convenzioni sono stati 721. E anche in tempi migliori per i dem, nel 2019, le primarie vinte da Nicola Zingaretti in tutta la provincia si erano recati alle "urne interne" 1.182 iscritti. Oltre a una consuetudine consolidata nel tempo, il Pd utilizza anche modalità di voto diverse, con seggi in tutti i circoli del territorio. In questo caso, invece, da tutto il Polesine gli iscritti si sono dovuti recare a Rovigo. In qualche caso anche con apposite corriere. Uno sforzo non di poco conto, che inevitabilmente ha fatto perdere per strada qualche votante convinto.

LA GIORNATA

La giornata di congresso è stata tutta concentrata nella giornata di ieri al Censer, dopo le lunghe settimane di incontri su tutta la provincia. I lavori si sono aperti alle 9 con i primi interventi e con i saluti dei rappresentanti di altri partiti, a cominciare dai "cugini" di Forza Italia, con il commissario provinciale Piergiorgio Cortelazzo e il candidato segretario in pectore Andrea Bimbatti. Presente anche il segretario del Pd Angelo Zanellato. Il dibattito ha visto succedersi vari interventi, ma i numeri in platea non hanno reso giustizia a quelli del voto pomeridiano, andato avanti fino alle 20. A presiedere l'assemblea il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ha poi gestito anche tutto il lungo scrutinio finale, con piglio da presidente di seggio navigato chiamato a dirimere un nodo di non poco conto. Uno scrutinio al tavolone dei relatori, mentre i presenti seguivano annotando i voti. A metà scrutinio Mantovan era in testa di una ventina di voti, poi Patergnani è passato in testa, con l'equilibrio fino all'ultima scheda.

Oltre al segretario, si votava anche per 9 dei 14 componenti del direttivo provinciale, con la nomina degli altri 5 che va al segretario eletto. I candidati erano Virginia Taschini, Sofia Tasinato, Fabio Benetti, Renato Campanile, Mattia Moretto, Sandra Passadore, Pierleopoldo Visentin, Mattia Mantovani, Elena Gagliardo, Daniele Cordone, Elena Perini e Christian Lazzarini. Le operazioni di spoglio sono andate avanti fino a notte inoltrata.

GLI SCENARI

Oltre agli inevitabili riflessi interni, questo voto è decisivo anche in vista delle prossime Amministrative, perché FdI, in quanto primo partito del centrodestra, avrà il ruolo di "mazziere". In Polesine andranno al voto ben 32 Comuni fra i quali Lendinara, Occhiobello, Castelmassa, Loreo, ma soprattutto Rovigo. E proprio su Rovigo si concentrano le maggiori attenzioni. Anche perché i due schieramenti avevano ognuno un'ipotesi di candidato a sindaco di Rovigo: per Patergnani l'ex sottosegretario Luca Bellotti, per Mantovan la sindacalista e preside Valeria Cittadin. Ora si vedrà come si declinerà il risultato di ieri sera.