Schianto Opel-Audi a Ca' Cappellino, pensionato muore mentre tornava a casa

PORTO VIRO - Uno scontro violento che ha avuto conseguenze letali per l'81enne Umberto Tessarin, “Berto” per tutti quelli che lo conoscevano, spentosi a poca distanza da casa mentre era al volante della sua Opel Moka nella collisionecon l'auto condotta da un 59enne della stessa località.



Secondo una prima ricostruzione Carabinieri la Opel guidata dall'anziano avrebbe omesso di dare la precedenza all'Audi del 59enne immettendosi sulla strada principale da una secondaria. Sul posto anche i vigili del fuoco ed il Suem 118. I mezzi sono stati sequestrati dalla procura della Repubblica di Rovigo.



L'incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio, a un incrocio fra una strada secondaria non asfaltata e la Provinciale 37, quasi all'altezza dell'ex Zuccherificio, a non molta distanza dal nucleo centrale di Ca' Cappellino.



Ultimo aggiornamento: 20:39