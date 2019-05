Schianto con l'Ape: 17enne sbalzato di alcuni metri, è grave

di Francesco Campi

PONTECCHIO POLESINE - Uno schianto che ha accartocciato il muso dell'sulla quale viaggiava e dalla quale è stato, cadendo sull'asfalto, a qualche metro di distanza. E rimando steso a terra. Sono importanti ma non gravissime le lesioni riportate da unrimasto coinvolto nell'incidente avvenuto ieri attorno alle 13.30 in via San Pietro Martire, all'incrocio con via Borgo, proprio di fronte al cartello che segna l'inizio del territorio comunale di Pontecchio Polesine, dopo la discesa dal ponte sul Canalbianco, a ridosso del secondo ponte, sul Collettore Padano Polesano.