Lo Scout Speed va in soffitta: basta "agguati" dei vigili lungo la Statale 16

di Maria Elena Pattaro

ROVIGO - Sospiro di sollievo anche in Polesine per lo stop all’uso vessatorio dello Scout Speed in quattro comuni appena oltre l’Adige. A mettere un freno al dispositivo che negli ultimi cinque anni era diventato l’incubo di molti automobilisti, anche polesani, che percorrevano le strade della Bassa Padovana, è stato il neoeletto sindaco di Solesino Elvy Bentani.NUOVE DISPOSIZIONILe nuove normative sono in vigore da giovedì, giorno in cui si è tenuto anche il primo consiglio comunale post-elezioni. Il rilevatore mobile di velocità, tanto temuto dagli automobilisti che transitano nei quattro Comuni sotto la giurisdizione dei vigili di Solesino, ovvero Sant’Elena, Granze, Pozzonovo e Solesino, potrà essere utilizzato soltanto come postazione fissa e previa segnalazione.