ROVIGO - Tra il dire e il fare c’è di mezzo il Comune di Rovigo. Il futuro del trasporto pubblico locale in Polesine si gioca quasi interamente sulla rimodulazione del servizio pubblico urbano, ovvero d ei bus sul le strade del capoluogo. I l motivo è che così com’è strutturato, costa troppo e non è sufficientemente utilizzato. Se rve una riorganizzazione radicale e ponderata del servizio prima di poter procedere con una eventuale gara d’appalto, sempre che gli enti coinvolti, in primis la Provincia che è l’autorità d’ambito del t rasporto , decida che quella dell’appalto sia la strada da seguire. Gara che tra l’altro, in Polesine è attesa da anni. Basti pensare che il contratto originale dell’affidamento del servizio è scaduto nel lontano 31 dicembre 2003. Da allora è proseguito sulla base di proroghe , l’ultima delle quali risale al 2017. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 era stata anche tentata l’elaborazione di una gara , poi tutto era naufragato. Da allora sono passati cinque anni e nulla è cambiato.



STUDIO IN CORSO



Attualmente il servizio si articola in due reti: l’ extraurbano in capo a Busitalia Veneto, Garbellini, Pilotto Viaggi, Tiengo Aldo e Brenzan srls, e l’ urbano di Rovigo, affidato a Busitalia Veneto. Ora serve un ’ accelerata che porti a una svolta dopo che il recente decreto Concorrenza ha dato 4 mesi di tempo per sanare la situazione. Così la Provincia, anche per conto del Comune di Rovigo, si è rivolta a un consulente con sede a Roma, uno dei pochi esperti di t rasporti in Italia. «Comune e Provincia - spiega l’assessore Giuseppe Favaretto - hanno commissionato uno studio per determinare le condizioni della gara. Per andare a gara serve che il 36 per cento del servizio sia coperto dai ricavi dei biglietti. Il tutto in tempi stretti perché siamo già in proroga. Il problema, però, è il trasporto pubblico urbano. A ogni modo i tempi sono stretti perché ulteriori rallentamenti rischiano di procurare una riduzione dei fondi erogati dalla Regione, benché si tratti di un servizio essenziale».

P roprio sullo studio commissionato a un consulente, il consigliere provinciale Lorenzo Rizzato interviene . «Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso per trovare una soluzione a questo annoso problema, che non nasce oggi , ma tanti anni fa. Il dato oggettivo è che le tratte di competenza della Provincia, quelle della rete extraurbana, economicamente si reggono. Quindi la Provincia non ha difficoltà a gestire il servizio. Il problema è relativo alla rete urbana di competenza del Comune di Rovigo che è, a seconda dei vari punti di vista, sovrastimata o sottoutilizzata. Oppure entrambe».



I FINANZIAMENTI



A tal proposito Rizzato fornisce i numeri del recente f ondo regionale, deliberato dalla giunta Zaia il 1 . giugno . «I finanziamenti assegnati dalla Regione al bacino di Rovigo ammontano, complessivamente, a 10.830.689 euro per un totale di chilometri finanziati , che si attesta intorno a 6.807.204». Entrando ancor più nel dettaglio, per l’e xtraurbano, la Regione corrisponde 7.015.825 euro a Busitalia Veneto, per una produzione di 4.532.187 chilometri, 1.624.912 euro per Garbellini, per 1.094.954 chilometri, 145.667 euro a Pilotto viaggi per 84.887 chilometri, 121.299 a Tiengo Aldo per 81.08 chilometri e 69.625 euro a Brenzan srls per 51.308 chilometri. In totale, i servizi extraurbani comportano un finanziamento di 8.977.331 euro per 5.844.420 chilometri.

Il servizio urbano per Rovigo, gestito interamente da Busitalia Veneto, è finanziato dalla Regione con 1.853.358 euro per 962.783 chilometri. Il dato significativo emerge, però, dal corrispettivo unitario, ovvero gli euro a chilometro: nella rete extraurbana il servizio di Busitalia Veneto costa alla Regione 1,548 euro, quello di Garbellini 1,484 euro, Pilotto 1,716 euro, Tiengo Aldo 1,496 euro e Brenzan 1,357 euro. Nella rete urbana per Busitalia la Regione paga 1,925 euro, quasi il 20% in più rispetto al corrispettivo a chilometro più alto del servizio extraurbano.