«Piscine affidate a chi non ha i requisiti giusti»

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Violazioni di legge ed eccesso di potere. Sono queste le pesanti eccezioni sollevate da Adria Nuoto davanti al Tar per ottenere la sospensione e il successivo annullamento della gestione biennale dell'impianto natatorio a partire dal 25 dicembre appena passato. IL RICORSO Per l'eccesso di potere, Adria Nuoto punta il dito contro gli uffici comunali per un difetto d'istruttoria. Il ricorso è stato presentato nei confronti del Comune come stazione appaltante, e contro Innova Consorzio Multiservizi che si era...