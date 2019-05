Abusi sulla figlioletta della compagna: pedofilo in carcere 13 anni dopo i fatti

di Francesco Campi

ROVIGO - Sulle sue spalle una condanna definitiva a una pena di otto anni di reclusione, per essere stato riconosciuto colpevole della pesante accusa di aver violentato una bambina di appena otto anni, la figlia di quella che al tempo era la sua convivente. Giovedì, non appena la Procura ha emesso l'ordine di carcerazione, la Squadra mobile rodigina guidata dal commissario capo Gianluca Gentiluomo, dopo una rapida attività investigativa, lo ha rintracciato e arrestato a Ceregnano, per poi accompagnarlo nella casa...