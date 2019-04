Neonato abbandonato, i soccorritori: «Ci ha stretto il dito, voleva vivere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINA (ROVIGO) - «L’avevo in braccio e piangeva, l’ho accarezzato sul visino e lui mi ha preso il dito con la bocca, segno che aveva fame. Per tutto il viaggio fino all’ospedale mi ha succhiato il dito mentre lo stringevo a me».Un racconto carico di emozione quello di Giorgia Cavallaro, infermiera della Casa di Cura di Porto Viro che faceva parte, insieme al medico Anna Tarabini ed all’autista soccorritore Marco Marangon, dell’equipaggio dell’ambulanza accorsa al cimitero di Rosolina, che per prima ha stretto al petto il piccolo abbandonato subito dopo la nascita.