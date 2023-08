ROVIGO - I soliti lavoretti, come accade ogni fine settimana. Ma stavolta qualcosa è andato storto e il protagonista della vicenda ha rischiato, addirittura, di perdere un braccio. Sabato mattina un uomo è rimasto vittima di un incidente domestico in via della Costituzione a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello. Mentre stava tagliando la siepe, all'improvviso ha perso il controllo della motosega e si è tagliato un braccio. L'uomo pare non rischi l'amputazione dell'arto, ma ha comunque rimediato un pericolosissimo taglio profondo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e l'elisoccorso, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Padova. Sono arrivati anche i carabinieri, per raccogliere tutte le informazioni necessarie e sentire il vicinato.

L'elisoccorso che sorvolava Santa Maria Maddalena e che alla fine è atterrato in via della Costituzione, ha destato inevitabilmente curiosità tra i residenti per sapere quello che stava accadendo. L'incidente domestico è avvenuto in una delle nuove zone residenziali della frazione, nei pressi del supermercato Lidl. Sull'episodio è intervenuto anche Sondra Coizzi, sindaco di Occhiobello: «Ho parlato con i carabinieri e confermo che il fatto è accaduto nella tarda mattinata di sabato a Santa Maria Maddalena. L'uomo stava tagliando la siepe in giardino e purtroppo si è ferito in maniera grave. Sul posto è arrivato l'elisoccorso per garantire il massimo aiuto alla persona coinvolta nell'incidente».

Nel giro di 24 ore è il secondo intervento dell’elisoccorso in provincia di Rovigo. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, si è verificato un incidente sul lavoro nel Delta del Po, a Scardovari. Un giovane, al lavoro al ristorante Marina ’70, è rimasto incastrato con la mano nell’impastatrice e sono stati attimi di terrore. L'episodio è avvenuto verso mezzanotte e mezza, il ragazzo ha gridato e chiesto aiuto ai colleghi. Immediati i soccorsi: sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e il personale del Suem 188. Inoltre, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare il ragazzo in ospedale e garantire le cure. Dopo alcune ore di ansia, era giunta una buona notizia: il giovane non è in pericolo di vita. Rimangono ancora da accertare le cause dell’incidente che ha visto protagonista il ragazzo, all’interno del ristorante Marina ’70, nella frazione di Porto Tolle. L'elisoccorso era atterrato a Occhiobello, per un intervento di emergenza, anche lo scorso 25 maggio. In quella circostanza si era verificato un terribile incidente stradale, con tre feriti trasportati in gravi condizioni dal Suem di Padova all'ospedale di Rovigo.