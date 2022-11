Mano incastrata nell'impastatrice del laboratorio: ferito un operaio

LATISANA - Grave incidente sul lavoro a Latisana, questa mattina 7 novembre: un addetto è rimasto ferito mentre lavorava con un macchinario per la produzione del pane. L'uomo è stato trasferito con urgenza all'ospedale per verificare le lesioni subite alla mano provocate da un'impastatrice. L'allarme è scattato intorno alle 6 e 30 di oggi, lunedì 7 novembre, all'interno di un laboratorio a Latisana.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio era intento a effettuare alcune operazioni di routine quando si è lesionato una mano.

A quel punto sono stati allertati i soccorsi. Il personale sanitario ha prestato la prima assistenza. La persona è stata, quindi, trasportata in ambulanza all'ospedale di Latisana per i successivi accertamenti e approfondimenti. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.